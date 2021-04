'Geruchten over Kamerlid Smeets deden al langer de ronde'

D66 zit in z’n maag met het in opspraak geraakte Kamerlid Sidney Smeets. Smeets zou zich seksueel hebben opgedrongen aan een groot aantal jongens. Over ongepast gedrag van de strafrechtadvocaat, die zich op sociale media graag opwerpt als het geweten van woke-Nederland, deden al veel langer geruchten de ronde. De sociaal-liberalen wisten dus met wie zij in zee gingen, zegt verslaggever Wierd Duk in een nieuwe aflevering van de podcast ‘Het land van Wierd Duk’.