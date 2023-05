Ondanks veel kritiek: Eerste Kamer lijkt in te stemmen met pandemiewet

In de zo genoemde ’pandemiewet’ krijgt de minister van Volksgezondheid een noodbevoegdheid, en vooral daarover bestaan in de politiek zorgen. Volgens minister Kuipers regelt de wet juist dat er ‘allerlei stappen’ worden genomen, in het geval dat die bevoegdheid van stal wordt gehaald. Zoals instemming door de Tweede Kamer. Ook heeft de Kamer blokkeringsrecht.

,,De minister kan met aanname van deze wet – gelukkig – helemaal niets. Helemaal niets”, hield Kuipers PVV-senator Alexander van Hattem voor - die dinsdag veelvuldig aan de interruptiemicrofoon stond. ,,We hebben wel afgesproken dat er een zorgvuldige procedure is, voor als een minister het in zijn hoofd zou krijgen dat maatregelen nodig zijn.”

Bekijk ook: Laat Eerste Kamer niet over eigen graf heen regeren

Avondklok

Dat overtuigde Van Hattem allerminst. De drempels om in te grijpen is erg hoog, zo stelde hij. ,,Als de A-status er eenmaal op is geplakt, dan is er een mogelijkheid om op basis van deze wet een avondklok af te kondigen.” Volgens Kuipers is dat alleen niet nieuw: ,,Dat was met de oude ook mogelijk.”

Een dergelijke, permanente pandemiewet was er niet toen corona uitbrak, waardoor het kabinet het lang met tijdelijke wetgeving moest doen. Daarmee werden onder meer de avondklok en een mondkapjesplicht ingevoerd. Die tijdelijke coronawet werd vier keer verlengd, de vijfde verlenging werd vorig jaar door de Eerste Kamer geblokkeerd. Sindsdien heeft het kabinet geen juridische grondslag meer om maatregelen af te dwingen. Kuipers wil dat als de volksgezondheid gevaar loopt bij een pandemie, het kabinet die wél direct kan afkondigen.

Bekijk ook: Kabinet schrapt laatste coronamaatregelen

De aanpassing van de pandemiewet moet dat juridisch dus mogelijk maken. Bij een (dreigende) pandemie krijgt het kabinet een gereedschapskist met maatregelen die het kan nemen, maar daar is dan vooraf wel altijd instemming van de Tweede Kamer voor nodig. De Tweede Kamer heeft bovendien een blokkeringsmogelijkheid afgedwongen voor maatregelen die via de noodbevoegdheid worden ingesteld. De minister moet die vooraf melden. Zonder tegengeluid van de Kamer worden die maatregelen 24 uur later van kracht.

Effectiviteit

Meerdere partijen zetten vraagtekens bij de effectiviteit van sommige maatregelen tijdens corona. Kuipers onderschreef dat de effectiviteit van maatregelen ’volledig bewezen moet zijn’, maar bestreed dat maatregelen tijdens corona niet effectief zouden zijn geweest. „De praktijk is uitvoerig anders geweest”, stelde de zorgminister. Volgens Kuipers hebben internationele onderzoeken aangetoond dat de maatregelenpakketten hun vruchten hebben afgeworpen. „Maar de exacte effectiviteit aantonen van een exacte maatregel op een exact moment, dat is wetenschappelijk lastig.”

Coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie lijken in te zullen stemmen met het wetsvoorstel. Dat geldt ook voor GroenLinks, PvdA en SP, en daarmee is een meerderheid voor het voorstel in zicht. Meerdere partijen spraken hun ergernis uit tegen de ’haast’, en het ’stoom en kokend water’ waarnee de wet door de Eerste Kamer zou worden ’gejast’. Onder meer SGP-senator Diederik van Dijk sprak zijn treurnis uit dat het kabinet niet wil wachten tot de aanpak van corona is geëvalueerd.

Niet wachten op nieuwe senaat

Een aantal partijen probeerde maandag daarom om het debat over de Wpg uit te stellen. Zij wilden het verzoek van de BoerBurgerBeweging (BBB) inwilligen om het debat pas te voeren als de nieuwe Eerste Kamer is geïnstalleerd – later deze maand. BBB zit nu nog niet in de senaat, maar wordt vrijwel zeker de grootste fractie. Een meerderheid verwierp het voorstel voor uitstel van de wetsbehandeling.