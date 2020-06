Roemenen stelen 2000 kilo tin uit vrachtwagen in Erp

Een Duitse vrachtwagenchauffeur was in de nacht van woensdag op donderdag op de parkeerplaats van de Meelakkers het slachtoffer geworden van ladingdiefstal. Hij belde 112 omdat er 2000 kilo tin uit zijn truck was verdwenen. Een getuige had verschillende personen over de snelweg zien vluchten, zo vertelde de man aan de agenten die ter plaatse kwamen. Ook had hij een bestelbus zien wegrijden.

Rond 05.30 uur troffen politiemedewerkers de bestelbus aan die voldeed aan het signalement. Bij controle bleek er inderdaad 2000 kilo tin in de laadruimte te liggen.

De 31-jarige bestuurder, zonder vaste woon- of verblijfplaats, is aangehouden. Er is een onderzoek gestart.