Oekraïne: neerhalen MH17 was terreurdaad

KIEV - Het toestel van Malaysia Airlines is vorig jaar doelbewust neergeschoten, zei vice-premier Gennadi Zoebko van Oekraïne dinsdag tijdens een persconferentie in Kiev. Zoebko reageerde op bevindingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) over rampvlucht MH17, die eerder op de dag werden gepresenteerd.