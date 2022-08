Opnieuw menselijke resten gevonden in Amerikaans stuwmeer

Lake Mead is een stuwmeer dat is ontstaan doordat de Hooverdam water van de Colorado-rivier indamt. Vanwege de extreme droogte die het westen van de Verenigde Staten de afgelopen twintig jaar meemaakt, zakt het water in Lake Mead al jaren. De afgelopen jaren gaat dat zo hard dat er steeds meer zaken naar boven komen drijven, waaronder menselijke resten.

Dna

Alle lichamen waren in zo'n verre staat van ontbinding dat het moeilijk was dna te verkrijgen om de resten te identificeren, aldus CNN. Een van de lichamen die eerder werd gevonden, zat in een oud olievat. In dat lichaam was ook een schotwond waarneembaar, daarom gaan de autoriteiten ervan uit dat het om een moord gaat. De andere lichamen zouden ook kunnen toebehoren aan mensen die in het verleden zijn verdronken in het meer, maar nader onderzoek is nog nodig.