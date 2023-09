Gewelddadige avond na vechtpartij in Goes: politiehonden ingezet, twee agenten gewond

GOES - De politie in Goes heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag politiehonden ingezet om een vechtpartij op de Grote Markt in de Zeeuwse stad op te breken. De honden hebben „vermoedelijk een aantal keren mensen gebeten”, meldt de politie. Ook moesten agenten hun wapenstok gebruiken.

Beeld ter illustratie. Ⓒ ANP