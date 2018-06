Deze drie Hollywoodkinderen zijn wel erg verwend

Feestje voor twee

De tweeling van Jennifer Lopez en Marc Anthony werden een paar dagen na hun geboorte al enorm verwend. Voor Emme en Max, nu allebei zeven jaar, werd namelijk een “Welcome To The World”-feestje gegeven. De kosten? Zo’n 200.000 dollar (176.000 euro).

--'Niet kinderen, maar ouders zijn verwend!'--

Nagelknipper van 1,4 miljoen

Prins George, de zoon van William en Kate van het Engelse Koningshuis, kreeg een wel heel exclusief cadeau. Hij kreeg namelijk een met diamanten versierde nagelknipper ter waarde van 1,6 miljoen dollar (1,4 miljoen euro)

Eigen huis

Tom Cruise en Katie gingen scheiden in 2012. De gevolgen voor dochterlief Suri Cruise? Dat ze heel erg werd verwend. Tom kocht bijvoorbeeld een appartement voor Suri. Niet om haar daar te laten wonen, maar om al haar cadeaus op te slaan. Een duur cadeau, want het New Yorkse appartement kostte 13,5 miljoen dollar (11,9 miljoen euro).

-- Hoogleraar: 'Verwende kinderen kosten maatschappij miljarden'--

Inmiddels krijgt ze geen cadeaus meer van haar vader, want Suri is alleen nog bij haar moeder. En dat is een stuk normaler dan een paar jaar geleden. Nu vliegt ze economy class en draagt ze kleding van H&M.

VROUW Glossy

Benieuwd naar meer verwende ettertjes? Je vindt ze in de nieuwe VROUW glossy, die vanaf 13 oktober in de winkels ligt.