Kaag afwezig bij stikstofdebat wegens ziekenhuisbezoek na onwelwording

De bewindsvrouw meldde zich af voor een debat over uitspraken van CDA-leider Wopke Hoekstra over stikstofbeleid. „Tot mijn spijt kan ik vandaag niet deelnemen aan het debat”, aldus Kaag. „Vanochtend werd ik onwel en ben ik naar het ziekenhuis gegaan. Ik hoop mijn werk snel weer te hervatten.”

Onduidelijk is waardoor ze onwel is geworden. De Tweede Kamer debatteert over de uitspraken van Hoekstra op verzoek van Wilders, die meteen laat weten een motie van wantrouwen in te dienen tegen een kabinet dat volgens hem elkaar niet eens meer vertrouwt. „Als het vertrouwen weg is, zeg ik tegen mevrouw Kaag, ga dan ook weg met dat kabinet van nu”, zegt hij in het debat.