Onderzoekers zien grote wolken Saharastof naderen

Premium Buitenland

Europa lanceert nieuwe satelliet

Europa is verder gegaan met de bouw van een netwerk van satellieten die de aarde in de gaten moeten houden. Vanuit Frans-Guyana werd in de nacht van maandag op dinsdag de sonde Sentinel-2B gelanceerd. Het is de tweelingbroer van een satelliet die in 2015 was vertrokken, de Sentinel-2A.