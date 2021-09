Lale Gül-bedreiger biedt excuses aan in rechtbank: ’Het was een grapje’

Misschien door de optelsom, zei Gül woensdag via haar advocate Veerle Hammerstein tegen de rechtbank van Amsterdam, die de strafzaak behandelde tegen Oguz Ö. „Ik was het niet eens met haar boek”, zei Oguz Ö. tegen de rechtbank. „Ik vond het beledigend.” Ook al moest hij toegeven dat hij er geen letter van heeft gelezen.

„Ik kreeg het idee dat het over de islam ging.” Zijn woede werd vooral veroorzaakt door een optreden van Gül in een talkshow. „Ik wilde haar bang maken, ik was gewoon heel erg boos.”

Dom

Tegen de rechtbank zei hij woensdag dat hij „gewoon dom bezig was geweest”, dat hij zich inmiddels „heeft neergelegd” bij het boek en dat hij niet de bedoeling had om de schrijfster daadwerkelijk iets aan te doen.

Zijn advocate las aan het eind van de zitting de excuusbrief voor die Ö. samen met een begeleider schreef, maar die hij niet aan Lale Gül stuurde. De schrijfster hoorde dat niet meer. Zij volgde de zaak vanaf een andere locatie, maar haakte in de loop van de ochtend gefrustreerd af omdat de „sorry” van Oguz Ö. volgens haar niet oprecht is.

Op haar misten de bedreigingen de afgelopen maanden hun uitwerking niet. Zij durfde nauwelijks nog de deur uit, terwijl haar thuissituatie ook al niet florissant was.

„Ik werd doorlopend uitgescholden en beledigd. Mijn moeder vertelde me elke dag dat ze liever een steen had gebaard. Mijn vader had trillende handen als hij aan de telefoon sprak met kopstukken van de Koranschool. Ze zeiden dat hij mij móest stoppen. De manier waarop lieten ze onbesproken.”

Vuurwapens

In dat klimaat kwamen de dreigementen die Oguz Ö. haar stuurde hard aan. Hij stuurde foto’s van vuurwapens met de tekst „Jij staat op de zwarte lijst van Sharia4Holland” en foto’s waarop de jonge schrijfster was bewerkt met bakstenen.

Lale Gül: „Ik besloot het schrijven over mijn afkeer van religie en de cultuur waarin ik ben opgegroeid te staken. Wat had ik aan boeken schrijven als ik straks dood ben?”

Volgens het Openbaar Ministerie handelde Oguz Ö. berekenend. Hij verstuurde de berichten via verschillende accounts, zodat het leek alsof ze van meer mensen afkomstig waren. En hij liet het niet bij dreigementen aan het adres van Lale Gül.

Volgens het OM dreigde hij ook met een terroristisch misdrijf, getuige zijn posts op onder meer Instagram: „Ik hoor bij IS, sukkels” en „Ik ga Nederlanders onthoofden” en „I’ll do absolutely anything for Allah, there are going to be al lot of deaths.” In het Engels, want daarmee kon hij meer mensen bereiken, zei Oguz Ö. Tegelijkertijd zei hij het niet eens te zijn met IS en het gedachtengoed van Sharia4Holland „vrijheidsbeperkend” te vinden. „Ik deed het voor de grap.”

Radicalisering

Volgens gedragsdeskundigen is Ö. verminderd toerekeningsvatbaar omdat hij laagbegaafd is, een taalstoornis heeft, autisme en adhd. Volgens de psychiater en psycholoog is hij vooral een kwetsbare jongen. Maar het Bureau NTA dat adviezen geeft op het gebied van radicalisering, sociale spanningen en religieus extremisme, constateerde dat bij Oguz Ö. wel degelijk sprake is „van een proces van radicalisering.”

Waar alle deskundigen het wel over eens waren is dat Oguz Ö. berecht moet worden volgens het jeugdstrafrecht, omdat dat de beste garantie biedt voor strakke begeleiding. Het OM eiste daarom een jaar jeugddetentie, waarvan vijf maanden voorwaardelijk, een gedragsbeïnvloedende maatregel, toezicht van de Reclassering, een verbod op het gebruik van social media, een locatieverbod voor Amsterdam en een contactverbod met Gül.

Zijn advocate vroeg vrijspraak. Volgens haar waren de teksten en foto’s die Oguz Ö. stuurde geen dreigementen in de zin van de wet. Uitspraak 13 oktober.