Oguz Ö. wil zaak rond doodsbedreigingen aan adres Lale Gül achter gesloten deuren

Volg de zaak hieronder vanaf 09.00 uur via de tweets van Saskia Belleman

Der advocate van Ö. verzocht de rechters de zaak verder te voeren achter gesloten deuren, maar dat werd afgewezen. Volgens de advocate zou de verdachte het ’erg lastig’ vinden om in het bijzijn van veel mensen te praten.

De man duldt volgens de officier van justitie geen kritiek op de islam of Turkije en beschouwt mensen die moslims beledigen als vijanden. Op sociale media zou hij hebben geschreven: „Ik hoor bij ISIS” en „Ik ga Nederlanders onthoofden.” Ook schreef hij: „Ik ben de grootste bedreiging voor de Nederlandse samenleving.” Op andere accounts dreigde hij met het plegen van een aanslag.

Gül wordt online bedreigd sinds haar boek Ik ga leven uitkwam. In de roman, die gaat over een Turks streng-islamitisch gezin in Amsterdam-West, is ze kritisch over veel Turkse en islamitische tradities waarmee zij is opgegroeid. Ö. stuurde Gül onder meer de tekst: „Jij staat officieel op de zwarte lijst van sharia4holland.” Bij een screenshot van haar boekcover schreef Ö. onder meer: „Grote plannen met Lale Gül. We zijn overal in Amsterdam actief.” En hij postte volgens het OM een foto waarbij Gül is bewerkt met bakstenen.

O. werd op 1 april gearresteerd. Hij heeft geen strafblad en heeft alles bekend. Zijn advocaat vertelde al eerder dat O. autisme heeft en een benedengemiddeld intelligentieniveau. Volgens haar zijn er geen aanwijzingen dat O. zijn bedreigingen in de praktijk ten uitvoer zou brengen.