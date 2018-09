Steelt Daan Schuurmans jouw hart?

En hoewel er veel is veranderd in de levens van onze mannen, blijkt ook in Mannenharten 2 dat de liefde allesbehalve een sprookje is. Zo drijft de baby van Wouter (Jeroen Spitzenberger) en Nicole (Katja Herbers) hen vooral uit elkaar, besluit Tim (Daan Schuurmans) - die net terug is van zijn reis - een tijdje single te blijven en valt womanizer Dennis (Barry Atsma) als een blok voor een nieuw zangtalent.

Niels (Fabian Jansen) gooit het na een cursus vrouwen versieren over een hele andere boeg en de hopeloos romantische Younes (Mingus Dagelet) zoekt overal in Amsterdam naar het meisje waar hij één onvergetelijke nacht mee beleefde. Een ding is dus zeker: de zoektocht naar liefde gaat in alle hevigheid verder!