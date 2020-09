Studentencafé Nijmegen blijkt superverspreider: 51 besmettingen

Dat meldt de GGD Gelderland-Zuid dinsdag op basis van bron- en contactonderzoek onder cafébezoekers sinds 25 augustus. Het aantal besmettingen kan nog verder oplopen, aldus een woordvoerster van de dienst.

Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen heeft het café op 1 september met onmiddellijk ingang gesloten, omdat er toen al tien besmettingen waren vastgesteld. Het café is nog steeds dicht. Volgens Bruls hield de cafébaas zich helemaal niet aan de coronaregels. „Volstrekt onaanvaardbaar”, aldus de Nijmeegse burgemeester. Besmette mensen hebben onder andere verklaard dat de kroeg na het sluiten van de rolluiken verder ging als een café in normale tijden, dus zonder vaste zitplaatsen en zonder afstand. De kroegeigenaar vindt dat hem niets te verwijten valt.

Incubatietijd

Volgens de GGD zijn tien van de 51 besmettingen vastgesteld in andere veiligheidsregio’s dan Gelderland-Zuid. De incubatietijd voor een besmetting is veertien dagen. Omdat café Van Rijn tot 2 september nog open was, kunnen er meer besmettingen aan het licht komen. „Ze ontmoeten in een à twee dagen tijd soms wel tien tot twintig mensen op minder dan 1,5 meter afstand. Met name thuis, bij verenigingen of in horeca. Dat is overigens geen typisch Nijmeegse trend. We zien het in heel het land”, laat GGD-arts infectieziektebestrijding Jeannine Hautvast aan de Gelderlander weten.

„Ik vind het heel vervelend. Maar ik merk ook dat jongeren het zelf niet zo erg vinden als ze besmet zijn. Ze worden er namelijk niet erg ziek van. Daarnaast denk ik dat er nog wel meer besmettingen zijn, maar dat sommigen zich niet mogen laten testen omdat ze geen klachten hebben”, zegt de eigenaar van het café tegen dezelfde krant. „Ik ben benieuwd of de GGD zegt of de besmettingen ook aan andere cafés te linken zijn. Het is vervelend dat wij als enige bedrijf hieraan gelinkt worden.”

Limburg

In Maastricht is het aantal studenten dat rond de introductieweek besmet is geraakt met het coronavirus, opgelopen. Het virus is inmiddels vastgesteld bij 38 studenten, aldus de universiteit in de Limburgse hoofdstad. Sommige studenten kunnen de ziekte niet langer overdragen aan anderen en hoeven dus niet meer in isolatie te blijven.

De universiteit meldde eind augustus dat elf studenten besmet waren geraakt bij privéfeestjes in studentenhuizen rond de introductieweek. Vorige week was het aantal gevallen al opgelopen naar 24.