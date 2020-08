Vlaams varkensslachthuis: 200 medewerkers in quarantaine na uitbraak

Varkens klaar voor de slacht. Foto ter illustratie. Ⓒ Hollandse Hoogte / ANP

STADEN - Een groot vleesbedrijf in West-Vlaanderen heeft meer dan 200 medewerkers in quarantaine geplaatst nadat 18 personeelsleden besmet bleken te zijn met het coronavirus. De onderneming in de plaats Staden hoeft niet dicht omdat alle positief geteste personeelsleden op dezelfde afdeling werken.