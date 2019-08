Lichamen gevonden: vermoedelijk Canadese moordverdachten

De lichamen werden ontdekt in een bos. Op een kilometer afstand van de plek waar de lichamen zijn gevonden, werden gisteren al spullen ontdekt die van de twee zouden zijn.

„We hadden slechts een stukje bewijs nodig om de zoektocht in een stroomversnelling te laten komen”, laat de politie weten. Na het vinden van de spullen werden gespecialiseerde teams in de omgeving ingezet. Die hebben de lichamen vervolgens in een dicht bebost en moeilijk begaanbaar stuk natuur gevonden.

Schmegelsky en McLeod, twee vrienden, worden verdacht van de moorden op de Australische Lucas Fowler (23), zijn Amerikaanse vriendin Chynna Deese (24) en een 64-jarige Canadese man, Leonard Dyck.

De politie gelooft dat het om de twee gezochte tieners gaat. Autopsie moet nog definitief uitsluitsel geven.