Politiek verdeeld over komst IS-kinderen

„Na een algemeen kinderpardon nu een kinderterreurpardon”, twittert PVV-leider Wilders. Regeringspartij D66 is juist opgelucht. „Terecht voorkomt het kabinet dat deze weeskinderen van 2 en 4 jaar oud radicaliseren en dat ze de dupe worden van de verschrikkelijke keuze van hun ouders”, reageert Kamerlid Sjoerdsma.

Het kabinet heeft als standpunt dat er geen kinderen worden opgehaald uit Syrië vanwege de veiligheidssituatie. Om die reden zouden er geen Nederlandse diplomaten naar het gebied gaan.

Ministers Blok (Buitenlandse Zaken) en Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) leggen in een brief aan de Tweede Kamer uit dat de Franse overheid maandag „twee jonge Nederlandse weeskinderen uit Syrië heeft overgebracht en aan hun Nederlandse voogd heeft overgedragen.”

De lokale autoriteiten melden dat een Nederlandse delegatie van het ministerie van Buitenlandse Zaken aanwezig was bij de overdracht. Een journalist in het gebied heeft via Twitter beeldmateriaal gedeeld waarop een Nederlandse diplomaat is te zien naast iemand van de Franse delegatie.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag wil niet bevestigen of en hoe er Nederlanders betrokken waren bij de overdracht in de stad Ain Issa, in Noord-Syrië. „Het is een Franse operatie”, zegt een woordvoerster.