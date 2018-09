Applaus voor Voice-pupil Anouk in VS

This Is. The Best. The Voice Audition. We Have EVER Seen!, luidt de kop boven het artikel, dat ook Anouk is opgevallen. "Ja lieverd, daar ga je", schrijft zij op Facebook. "Je verdient het."

Jennie zong het Jackson 5-nummer Who's Loving You in The Voice of Holland. "Als Michael nog had geleefd, had hij ook zijn stoel omgedraaid", jubelt Perez nog even verder.

Alle coaches draaiden vrijwel onmiddellijk voor de zangeres, die ervoor koos zich te laten coachen door Anouk waar zij ook in het achtergrondkoor zingt. Jennie, ook bekend als Jenny Lane, stond afgelopen mei ook met Trijntje Oosterhuis op het podium van het Eurovisie Songfestival.

