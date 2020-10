Agent vrijgesproken van mishandelen Amsterdamse collega

Volgens de rechtbank in Zwolle hield Herman H. Raiss in mei 2016 terecht aan. Hij was op zijn hoede omdat zijn collega’s hem hadden laten weten dat er ,,een gestoord gebakje” in de centrale hal stond die stennis schopte en weigerde zich te identificeren nadat hij had gezegd zelf ook politieman te zijn. De rechtbank vindt dat er alle reden was voor Herman H. om te proberen te achterhalen wie Anis Raiss was.

Het geweld waarmee de aanhouding gepaard ging was volgens de rechtbank ,,noodzakelijk, adequaat en proportioneel”. Dat de broek van Raiss werd gescheurd doordat er tijdens de aanhouding een koordje uit werd getrokken, is niet bewezen, zegt de rechtbank. Raiss beweert dat, maar het kan niet meer worden vastgesteld.

Herman H. was opgelucht na de uitspraak. Het Openbaar Ministerie wilde hem aanvankelijk niet vervolgen omdat de aanvaring tussen de politiecollega’s een interne kwestie zou betreffen. Herman H. dwong zijn vervolging af via een zogenoemde artikel 12-procedure, omdat hij zijn naam gezuiverd wilde hebben.

Zijn blazoen was bevlekt vond hij, na alle commotie die ontstond nadat Raiss de publiciteit zocht met zijn verhaal. Volgens hem zagen Herman H. en zijn Enschedese collega’s hem in de eerste plaats als Marokkaan en geloofden ze niet dat hij politieman was. Raiss vond dat hij werd gediscrimineerd.

Korpsleiding

Over één ding waren zowel de vrijgesproken verdachte als Raiss het wel roerend eens: ze voelen zich allebei in de steek gelaten door de korpsleiding die niet voorkwam dat beide mannen lijnrecht tegenover elkaar kwamen te staan.