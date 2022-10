Explosief ontploft in Brabantse Roosendaal

ROOSENDAAL - Op de Van der Nootlaan in het Brabantse Roosendaal is zondag rond 23.50 uur een explosief ontploft, meldt de politie op Twitter. Een rolluik is beschadigd en ramen zijn vernield. Of er gewonden zijn gevallen, is onduidelijk. De politie was in de nacht van zondag op maandag onbereikbaar voor commentaar.