Sterke toename misdrijven tegen lhbt’ers in Frankrijk

Mensen met regenboogvlag op Place de la Republique tijdens de jaarlijkse Gay Pride parade in Parijs. Ⓒ AFP

PARIJS - Het aantal misdrijven gepleegd tegen lhbt’ers in Frankrijk is het afgelopen jaar sterk gestegen. Dat heeft het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken zaterdag bekendgemaakt. In 2019 waren er 1870 misdrijven tegen lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders, het jaar daarvoor 1380. Dat betekent een stijging van 36 procent.