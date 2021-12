Grapperhaus keert niet terug in nieuwe kabinet

De 62-jarige Amsterdamse jurist zegt dat hij morgen zijn laatste werkbezoeken aflegt bij de brandweer, boa’s en de politie. Donderdagochtend werd bekend dat de VVD in het nieuwe kabinet Rutte de minister van Justitie en Veiligheid levert.

„Het waren vier, laat ik zeggen: intensieve jaren, waarin het nodige is gebeurd maar ook is gedaan”, aldus Grapperhaus. De demissionair minister zegt te hopen „een bijdrage te hebben kunnen leveren aan de in de afgelopen jaren toegenomen openheid in de werkverhoudingen, en het zorgen voor een veilige werkomgeving” op zijn ministerie.

Grapperhaus, van oorsprong advocaat, zegt met trots terug te kijken op een aantal grote stappen die zijn genomen. Echter: „Het werk is daarbij nooit af. Zo zal de in deze kabinetsperiode ontworpen nieuwe zedenwetgeving nog wel door beide Kamers moeten worden aangenomen. De strijd tegen de ondermijnende georganiseerde criminaliteit gaat nog wel tien jaar en veel inzet van mensen en middelen kosten.”

’Spijtig’

De minister is blij dat er -ondanks de demissionaire status van het kabinet- extra geld is uitgetrokken voor zijn departement. „Het is voor mij persoonlijk spijtig dat veel van de positieve effecten daarvan pas in de komende jaren te zien zullen zijn, maar ik weet in ieder geval dat omvang en kwaliteit van die organisaties de komende jaren goed gewaarborgd zijn”, aldus Grapperhaus.

Grapperhaus zegt dat er nog een behoorlijk aantal uitdagingen liggen. Zo zal het verwezenlijken van een constant hoog niveau van cybersecurity „in alle lagen van ons land - en overal in het Koninkrijk - het nodige vergen.”

Terrorisme

Ook waarschuwt Grapperhaus dat Europese samenwerking in misdaadbestrijding de komende jaren verder ontwikkeld moet worden. „De waakzaamheid tegen terrorisme en dreigingen blijft ondertussen uiterst noodzakelijk. En bij het tegengaan van de maatschappelijke polarisatie ligt ook een voortdurende belangrijke taak voor Justitie en Veiligheid.”

Grapperhaus erkent in zijn politieke nadagen ook dat hij de afgelopen jaren niet alles goed heeft gedaan. „Het vasthouden aan de rechtsstaatbeginselen is bij alles het belangrijkste motto van Justitie en Veiligheid. Dat het daarbij niet altijd goed en soms zelfs ellendig verkeerd gaat moeten we niet ontkennen, maar juist oppakken. Dat zelfkritische vermogen is een essentieel onderdeel van de rechtsstaat. Waarbij ook hoort dat ik als minister erken niet zonder fouten of vergissingen deze vier jaar te zijn doorgekomen.”