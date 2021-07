Teckel en 58-jarige vrouw doodgereden, automobilist claimt dat hij een black-out had

Volgens het Openbaar Ministerie is E. schuldig aan het dodelijke ongeval. Mede doordat hij al vaker is veroordeeld voor rijden onder invloed eiste de officier van justitie 1,5 jaar celstraf en vier jaar rijontzegging.

Het slachtoffer stak op 22 juli 2019 om 22.15 uur met haar hondje Kobus de Gordelweg over. Net voor het bereiken van de overkant van de weg werd ze met haar huisdier geschept; beiden waren op slag dood.

De bestuurder, die volgens een tegenligger met 100 kilometer per uur „voorbijscheurde”, ging er vandoor. Naast het slachtoffer lag een kentekenplaat, waardoor de verdachte anderhalf uur later in Rotterdam kon worden aangehouden.

E. blies 3,5 keer de toegestane hoeveelheid alcohol. Tijdens het eerste politieverhoor repte de automobilist over consumptie van 20 fluitjes Heineken. Die had hij die avond na het werk op in een Rotterdams café.

Later zei de verdachte zich niets te kunnen herinneren. De ondernemer zou na een klantenbezoek in Dordrecht om 15.30 uur onwel zijn geworden. In paniek zocht hij zijn auto op en kreeg daarin de black-out. Zelf denkt E. dat hij „overwerkt” was.

„Alles wat ik nu weet heb ik van de politie gehoord en heb ik niet bewust meegemaakt”, zei de verdachte. Volgens zijn advocaat was er volgens medici „mogelijk” sprake TGA bij de verdachte. Een syndroom waarbij mensen acuut geheugenverlies van beperkte duur krijgen.

De officier stelde dat E. „leugenachtig” had verklaard. „En uit tapgesprekken bleek dat hij wel degelijk herinneringen had aan die dag.”

De dochter van het slachtoffer sprak E. tijdens een verklaring toe. „Je bent een walgelijk persoon. Die als een klein kind zegt: ’ik weet het niet meer’. Ik heb de indruk dat het je niets kan schelen. Al 724 dagen hebben we geen spijtbetuiging gehoord.”

De rechtbank doet 29 juli uitspraak.