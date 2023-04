Pro-Netanyahu protest stelt teleur in strijd om hooggerechtshof

Een ietwat teleurstellende opkomst: de regering had gehoopt op een half miljoen mensen om een duidelijk signaal af te geven dat zij de wil van de meerderheid van de bevolking vertegenwoordigt. De voorstanders claimen dat zij al jaren worden gecontroleerd door een kleine elitegroep, van links-liberale rechters en mediamensen, die zichzelf vanwege het huidige systeem van democratie in stand kan houden.

Tegenstanders van de hervormingen waarschuwen dat niets minder dan het voortbestaan van de democratie op het spel staat: de regering wil de macht van het hooggerechtshof flink inperken en de Knesset, althans volgens het originele plan, in alle gevallen het laatste woord geven. Een dictatuur van de meerderheid, aldus de critici, die ten koste dreigt te gaan van onder meer de rechten van minderheden.

Tijdens het reces zijn vertegenwoordigers van de regering en de oppositie diverse keren bij elkaar gekomen, maar een compromis is niet in zicht. Wel zou een deel van de regering bereid zijn om de scherpe kantjes van de voorstellen af te halen. Minister van Nationale Veiligheid, Itamar Ben-Gvir pleitte tijdens de betoging echter voor ’het volledige pakket’.

Escalatie

De kloof tussen de voor- en tegenstanders is zo groot dat velen vrezen voor geweld. President Herzog waarschuwt zelfs voor een burgeroorlog.

Verschillende ministers spraken op de bijeenkomst in Jeruzalem, die een maand lang werd voorbereid en waarvoor duizend bussen werden ingezet. Toch haalden de organisatoren slechts hetzelfde aantal mensen dat de tegenstanders elke week in Tel Aviv op de been krijgen.