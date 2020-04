’Met pasje naar het strand komende zomer’

Archieffoto: Drukte op het strand van Scheveningen. Hoe gaan de stranden er komende zomer uitzien? Ⓒ ANP

Rotterdam - Hoe beperken we straks in de zomer de mensenstroom richting het strand? De Belgische badplaats Oostende onderzoekt de mogelijkheid om een strandpas in te voeren. Nederlandse virologen zien daar best heil in. „Je wil voorkomen dat mensen massaal uit andere gebieden hierheen komen.”