Nederlandse dronkenlappen zetten vliegtuig naar Griekenland op stelten

Dat melden Griekse media. Het tweetal – 27 en 24 jaar – vloog van Duitsland naar het populaire toeristische eiland Kreta om daar vakantie te vieren, maar maakte zich al snel onmogelijk aan boord.

Lak aan instructies

Zo zouden ze lak hebben gehad aan de instructies van het personeel, weigerden ze een mondkapje te dragen en volgden ze ook geen andere maatregelen op om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Daarnaast dronken ze naar verluidt veel alcohol in het vliegtuig. Hun gedrag leidde tot grote onrust en paniek bij sommige andere passagiers, waarop het personeel de autoriteiten op het eiland informeerde over de zorgwekkende situatie. Bij aankomst op de luchthaven Nikos Kazantzakis in de Kretenzische stad Heraklion werden ze dan ook meteen opgepakt.

Niet gemeld bij ambassade

Een woordvoerder van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat de twee landgenoten zich na hun arrestatie niet hebben gemeld bij de ambassade voor consulaire bijstand. „En alleen dan horen we van zo’n situatie”, legt hij uit. „Ook de autoriteiten melden dit niet standaard.”

Het is niet voor het eerst deze periode dat een Nederlander in het Zuidoost-Europese land is aangehouden. Enkele dagen geleden werd een 35-jarige toerist uit ons land gearresteerd op dezelfde luchthaven nadat ze, zo meldden Griekse media ook, terug naar ons land probeerde te vliegen terwijl ze positief had getest op corona.

Boete van 5000 euro voor overtreden coronaregels

De vrouw kreeg een boete van liefst 5000 euro voor het overtreden van de Covid19-protocollen. Ook zij heeft zich, zo meldt de zegsman van Buitenlandse Zaken, niet gemeld bij de ambassade.