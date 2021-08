Twee doden onder puin ingestorte flat Spanje

De 15-jarige stiefzoon van de vrouw werd donderdagochtend al onder het puin vandaan gehaald, ook hij overleefde het niet. Een deel van het appartementencomplex stortte woensdagavond rond 20.00 uur in, waarna een massale reddingsactie werd opgestart. Zeker 140 reddingswerkers zochten met honden onder het puin.

Drie mensen werden vermist, een 26-jarige man werd in de nacht van woensdag op donderdag gered nadat de hulpdiensten contact met hem hadden gelegd omdat ze hem van onder het puin hadden horen kloppen en roepen.

Bekijk ook: Lichaam jongen gevonden onder puin ingestort gebouw Spanje

Ⓒ EPA

Het gebouw, dat in de jaren negentig gebouwd is, stortte door onbekende reden gedeeltelijk in. Volgens de gemeente waren er acht woningen en woonden er ongeveer dertig mensen. Burgemeester Andrés Martínez van Peñíscola zei dat een deel van de bewoners niet thuis was, zij zouden de zomeravond volgens lokale media aan de mediterrane kust hebben doorgebracht.

Zeker 55 bewoners van het gebouw en omliggende gebouwen moeten elders overnachten, zij zijn allemaal opgevangen door kennissen of in hotels. "De solidariteit was overweldigend", aldus burgemeester Martínez.