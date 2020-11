Alle grote openbare gebouwen moeten ’APK’ krijgen

Het Alkmaarse stadiondak voldeed bij de oplevering in 2006 al niet aan de eisen en binnen een paar jaar ontstond een scheur in een lasverbinding. Dat werd niet ontdekt omdat het dak nooit werd gecontroleerd. Dertien jaar lang zaten duizenden toeschouwers onder het verzwakte dak. Omdat het stadion leeg was toen het dak naar beneden stortte, raakte niemand gewond.

Volgens de Onderzoeksraad staat dit niet op zich, in de afgelopen twintig jaar zouden er zestig van zulke incidenten zijn geweest. De raad noemt onder meer het instorten van een parkeergarage bij Eindhoven Airport in 2017, het naar beneden komen van het dak van voetbalstadion Grolsch Veste in Enschede in 2011 en het instorten van een betonvloer in Rotterdam in 2010. De bouwsector wil de veiligheid beter controleren tijdens het ontwerp en de bouw, maar „wanneer een gebouw eenmaal in gebruik is genomen, blijkt deze controle nauwelijks plaats te vinden”, aldus de Onderzoeksraad.