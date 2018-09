Wanneer seks depressief maakt

De seks was matig of misschien ronduit slecht en het enigszins verminderen van de teleurstelling middels naspel is er niet bij. Hij trekt de deur achter zich dicht of springt meteen uit bed, om met de kont op de bank en de voeten op tafel geen minuut te hoeven missen van Ajax. Ja, dan zijn weemoedige emoties volledig op z’n plaats. Voor veel vrouwen is seks alleen nou eenmaal niet zaligmakend. Het ideale pakket eindigt met zoete woorden en (heel veel) liefdevol geknuffel. Maar wat als je fijne seks hebt gehad met een fijne bedpartner inclusief het voor jou ideale naspel, maar je voelt je toch verdrietig, agressief of intens depressief?

Hormonen

De kans is groot dat je dit wel eens hebt ervaren. Uit een online vragenlijst van de Journal of Sexual Medicine onder 230 vrouwen blijkt dat bijna de helft van alle vrouwen (46%!) wel eens te maken heeft gehad met postcoïtale dysforie na de daad, of in de volksmond: de after seks-dip. De schuld ligt weer eens (hoe kan het ook anders) bij de combinatie van hormonen die je naar het hoofd stijgt. Maar waarom?

Het oergevoel

Onze seksuologe Eveline Stallaart (Praktijk ESSH) heeft een theorie over de after-seks-dip die terug gaat naar het begin der tijden. "Tijdens en na de daad komen er fijne stofjes vrij zoals endorfine, maar ook nog allerlei andere hormonen. Wanneer je gevoelig bent voor hormonen of wanneer de combinatie en hoeveelheid niet optimaal zijn, kunnen er depressieve klachten ontstaan. Heel vroeger, toen de mannen nog met knuppels en een bontvelletje rondliepen, hadden we waarschijnlijk puur en alleen seks voor de voortplanting. Wanneer een vrouw na de seks kwetsbaar is door de after seks-dip, roept zij de man onbewust op haar te troosten, knuffelen of verzorgen. Dit is evolutionair gezien een test: mocht de vrouw zwanger raken, weet ze of de man wel of niet goed voor haar en het kind zal zorgen."

Waarom vrouwen seks willen

Last

Misschien helpt het wanneer je je overgeeft aan dit evolutionaire plan en de natuur even z’n gang laat gaan. Troost jezelf met de gedachte dat het ook zo weer voorbij is. Mocht je er echt veel last van hebben, bezoek dan een seksuoloog. Misschien zit er dan wel meer dwars dan een paar hormonen.

