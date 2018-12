'Tekort politie Duitsland door vluchtelingen'

Wendt noemt het onder controle krijgen van de vluchtelingenstroom "de grootste uitdaging in de naoorlogse geschiedenis" en de "taak van de eeuw". Er worden nu zoveel agenten ingezet bij onder meer stations en opvangcentra, dat er is bezuinigd op inzet van politie in het verkeer.

De regering in Duitsland heeft voor de komende drie jaar drieduizend extra banen bij de bondspolitie beloofd, maar volgens Wendt zijn er alleen al op lokaal niveau 15.000 mensen nodig. Ook pleit hij voor steun van voormalig militairen en veiligheidskrachten.