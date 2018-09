'Ik ben verliefd op mijn zoons leraar'

"Een jaar of twee geleden is mijn man gestopt met zijn baan en voor zichzelf begonnen. Een droom die hij al had, zolang ik hem kende. In het begin steunde ik hem volkomen met het vervullen van die droom. Maar sinds een aantal maanden wordt dat steeds moeilijker voor mij. Hij is alleen maar druk met zijn bedrijf en heeft nog maar weinig tijd voor mij en de kinderen. Er zijn drie momenten op de dag dat ik hem even zie: ’s ochtends als hij opstaat, ’s avonds als hij komt eten en ’s nachts als hij laat weer in bed kruipt.

Ik neem de volledige zorg voor de kinderen op me, maar dat is best zwaar. Begrijp me niet verkeerd, ik weet dat hij ook zo hard werkt voor mij en de kinderen, maar dat neemt niet de leegte in mijn leven weg die ik nu al een tijdje voel. Als ik het met hem probeer te bespreken, vindt hij dat ik niet moet zeuren. Misschien heeft hij wel gelijk, maar toch…

De leegte die ik voel, ben ik gaan vullen met andere dingen, zoals sporten, koken en lezen. Maar zelfs dat hielp niet. Totdat ik M ontmoette. Hij is sinds vorig schooljaar de leraar van mijn zoontje. Omdat ik elke dag op school ben om mijn kinderen weg te brengen en op te halen, heb ik hem steeds beter leren kennen. Wat begon met een simpele begroeting ’s morgens, groeide uit tot een dagelijks gesprekje, later zelfs tot een uur lang met elkaar kletsen in de pauze.

Het klikte ongelooflijk goed tussen ons. Zo goed dat onze gesprekken niet beperkt bleven tot school. We begonnen elkaar op een gegeven moment ook te sms’en. Eerst onschuldig over de kinderen, later steeds persoonlijker. Soms zelfs tot diep in de nacht. En nog steeds. Mijn man vraagt weleens wie ik toch zo vaak sms, maar volgens mij kan het hem niet veel schelen. Ik wimpel hem af door te zeggen dat het een vriendin is.

Sinds een aantal weken spreken we ook buiten schooltijd met elkaar af. Ik ben bij hem thuis geweest en daar zijn we steeds intiemer geworden. Door hem voel ik de leegte in mijn leven niet meer. Zijn aandacht is wat ik nodig heb.

Ik hou nog steeds heel veel van mijn man, maar we leven compleet langs elkaar heen. Hij geeft me niet het speciale gevoel dat die andere man me geeft. Ik bloei weer op en geniet er ontzettend van, maar toch… het voelt zo verkeerd."

Lees ook deze verhalen in Opgebiecht:

De wekelijkse VROUW nieuwsbrief in je inbox? Schrijf je in >>