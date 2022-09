Premium Het beste van De Telegraaf

Analyse Staghouwer bokste boven zijn macht

Door Wouter de Winther Kopieer naar clipboard

Henk Staghouwer: boksen boven zijn macht. Ⓒ ANP

Je hoefde aan het Binnenhof weinig moeite te doen om de afgelopen maanden een negatieve recensie op te kunnen tekenen over Henk Staghouwer. Zowel buiten als binnen de coalitie waren de ervaringen niet best. In debatten was het schutteren, maar ook de vormgeving van zijn beleid kwam maar niet uit de verf.