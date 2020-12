Politiechef wil agent ontslaan na doodschieten zwarte man in Ohio

Politiechef Thomas Quinlan kondigde zijn aanbeveling aan via een opgenomen videoboodschap die hij online plaatste, twee dagen nadat Andre Maurice Hill (47) werd neergeschoten in de garage van een huis waar hij als gast verbleef. Maandag wordt tijdens een hoorzitting besloten of de aanbeveling van de politiechef wordt overgenomen.

Quinlan zei dat er twee aanklachten tegen de betrokken agent, Adam Coy, zijn ingediend vanwege wangedrag. Een voor „onredelijk gebruik van dodelijk geweld”, de andere wegens „het niet verlenen van hulp.”

Horrorscenario

De politie zou zijn uitgerukt na een niet-dringende melding van een buurtbewoner. Het slachtoffer zou een tijd in een auto hebben gezeten en deze herhaaldelijk hebben gestart. De 47-jarige man, die later in een ziekenhuis overleed, werd beschoten door een agent. „Dit hoefde niet te gebeuren, en het had ook nooit mogen gebeuren”, zei Quinlan. „Andre Hill zou deze vakantie bij zijn gezin moeten zijn.”

Op beelden van de bodycam van een van de politiemensen is te zien hoe Hill op de agenten afstapt met een oplichtende mobiele telefoon in zijn linkerhand. Zijn rechterhand is niet zichtbaar. Seconden later opent Coy het vuur. Hill wordt meermaals geraakt en stort in elkaar. Het duurt enige tijd voordat Coy en zijn collega hulp bieden.

De dood van de man volgt op een eerder incident begin december, waarbij een jonge zwarte man omkwam, Casey Christopher Goodson. Zijn dood leidde tot protesten in Ohio. „Onze gemeenschap is nog steeds gekwetst en klaar met de moorden op George Floyd, Breonna Taylor en meer recent Casey Goodson hier in Columbus”, zei burgemeester Andrew J. Ginther dinsdagavond.

Het overlijden van de Amerikaan George Floyd leidde tot een golf van protesten tegen politiegeweld en racisme in de Verenigde Staten onder de naam ’Black Lives Matter’. Zijn dood wordt nog onderzocht.