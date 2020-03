Aanslag op auto rechtse politicus in Duitsland

Bij het blussen van de brand raakte de 44-jarige Tino Chrupella van de Alternative Für Deutschland gewond, zo schrijft Bild. Volgens de krant zijn de daders vermoedelijk linkse radicalen.

De politicus die voorzitter is van de AfD in het nationale parlement ontdekte dat zijn Volkswagen in brand stond en probeerde de wagen nog te redden. Daarbij liep Chrupella een rookvergiftiging op. Hij moest in het ziekenhuis behandeld worden.

De AfD-politicus spreekt tegen de Bild van een ’aanslag’ op zijn familie. „De escalatie van geweld moet stoppen.”

Linkse politicus

In Bild ook het verhaal van een 21-jarige linkse politicus van de SPD die voor zijn eigen voordeur in elkaar is geslagen. Ook de moeder van Nikolas Karanikolas liep klappen op. Het stel zet zich in voor Afrikanen in Rheinstetten.