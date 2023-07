Rechter die MH17-proces probeerde te beïnvloeden neemt ontslag

Zij mocht vanwege die actie al geen strafzaken meer doen. Nu heeft ze volgens het gerechtshof zelf besloten om te stoppen met haar werk als rechter.

Boek

In het boek Een valse vlag terreuraanslag dat de broer van Van Rijnberk schreef onder het pseudoniem Lodewijk van Maaseik, staat dat de verkeerde personen werden berecht. Hij noemde een onderzoek dat in de strafzaak werd gebruikt „een door tunnelvisie of corruptie tot stand gekomen cover-up” waardoor de officieren van justitie hun „tunnelvisie” bevestigd zagen. En ook schreef hij dat niet Rusland, maar Oekraïne vlucht MH17 neerhaalde.

Het doel van zijn boek was om de rechtszaak voort te zetten met andere officieren en tegen andere verdachten, zo schreef de auteur.

Een maand na de publicatie bood de schrijver exemplaren voorzien van een begeleidende brief aan bij de Tweede Kamer en bij de rechtbank die de zaak behandelde. De boeken waren bestemd voor de rechters en voor de officieren van justitie. Rechter Van Rijnberk vergezelde haar broer.

Onderzoeksteam

Enkele maanden later, in februari 2022, liet Van Rijnberk het boek bezorgen bij de leider van het onderzoeksteam van het Openbaar Ministerie. In een bijgevoegde brief stond dat het onderzoek niet zorgvuldig is geweest en dat zich een ander scenario heeft voorgedaan dan waarvan het OM uitging.

Volgens het OM is vlucht MH17 neergeschoten door een BUK-raket die is afgevuurd door Russische militairen vanaf Oekraïens grondgebied. Alle 298 inzittenden kwamen om.

In november 2022 veroordeelde de rechtbank in Den Haag drie van de vier verdachten tot levenslange gevangenisstraffen voor het laten verongelukken van vlucht MH17. Eén verdachte werd vrijgesproken. Het Openbaar Ministerie ging niet in hoger beroep.