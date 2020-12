Jongen schaamt zich voor wijnvlek, vader laat kopie tatoeëren

De jonge Derek was met zijn zusjes in het zwembad bij een hotel toen zijn vader hem uit het water riep. Toen hij zag wat de reden hiervoor was, viel hij van schrik weer in het water maar wel met een grote glimlach op zijn gezicht. Vader Derk had namelijk op zijn borst een exacte kopie van de wijnvlek van zijn zoon laten tatoeëren.

„Ik was blij en ook wel een beetje in de war”, zo laat Derek jr. weten aan CBC. Zijn moeder had gevraagd of hij foto’s van de vlek wilde maken, maar„ik wist niet dat hij dit ging doen.”

Prue zag dat zijn zoon onzeker was en dat hij zijn shirt aanhield als ze naar het zwembad gingen. „Ik zag wat het met hem deed en daarom wilde ik het doen, zodat hij niet de enige is met zo’n vlek.”

Het zetten van de tatoeage duurde zo’n 30 uur. „Ik herinner me nog de eerste keer dat ik binnenkwam en na misschien drie of vier uur, vroeg ik: ’Zijn we bijna klaar?’ En toen zei de tatoeëerder: ’Ja, de buitenlijnen zijn bijna klaar’.” Ik ben blij dat ik niet wist hoe lang het in totaal zou duren.”

Derek jr. is erg blij met de actie van zijn vader, zo liet hij zijn moeder weten. „Als papa er is, kan ik mijn shirt uitdoen.”