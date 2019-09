De bom is gebarsten

Kroongetuige Nabil B. betaalde een zware prijs voor het leveren van een schat aan bewijs tegen de moordbende van Ridouan Taghi. Een huurmoordenaar schoot B’s volkomen onschuldige broer Redouan vorig jaar in Amsterdam-Noord dood. Ⓒ ANP

Al anderhalf jaar ruziet de belangrijkste kroongetuige van justitie in het Marengo-proces, Nabil B., met zijn politiebeschermers over de wijze waarop zijn beveiliging en die van zijn familie wordt geregeld. De bom is nu gebarsten. De belangrijkste troef van het OM in de strijd tegen misdaadkopstuk Ridouan Taghi wil niets meer te maken hebben met het Team Getuigenbescherming (TGB).