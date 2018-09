Uitslag Stelling: ’Dit past in een dictatuur’

De VVD-bewindsman drukte ondanks het verzet van de gemeente door dat er in het 140 inwoners tellende dorpje Oranje 700 extra asielzoekers moesten worden opgevangen boven op de 700 die er al zaten. De staatssecretaris beloofde gisteren wel dat de extra 700 snel weer weggaan.

"Dit past in een dictatuur, niet in een democratie," aldus een lezer. Slechts een kleine minderheid snapt Dijkhoff. "Soms is er geen andere mogelijkheid. De vluchtelingen zijn er nu eenmaal en moeten ergens onderdak vinden. Nood breekt wet."

Eerder was afgesproken dat in Oranje niet meer dan 700 vluchtelingen zouden worden ondergebracht, dat aantal wordt door de ingreep van de staatssecretaris tijdelijk verdubbeld. De meeste deelnemers aan de Stelling van de Dag zijn er verontwaardigd over dat de staatssecretaris de eerder gemaakte afspraak schendt: "Gemaakte afspraken moet de overheid nakomen."

Staatssecretaris Dijkhoff heeft te maken met een instroom in Nederland van duizenden vluchtelingen per week die hij onderdak moet geven. Door de hoge nood is er volgens hem geen tijd voor bestuurlijk overleg.

Onacceptabel

De overgrote meerderheid heeft hier totaal geen begrip voor: "Onacceptabel. Vluchtelingen of niet, je hebt ook rekening te houden met de plaatselijke bevolking", aldus een respondent. "Als Den Haag spoed zou maken met het uitzetten van asielzoekers die geen recht hebben op asiel, dan komen plaatsen vrij. Een enkeling vindt echter dat Dijkhoff goed optreedt: In noodsituaties verwacht ik van de overheid daadkracht. Bepaalde situaties lenen zich dan niet voor overleg met burgers." In het huisjespark was nog genoeg ruimte voor 700 extra asielzoekers. Toch vindt de meerderheid van de lezers het niet logisch dat Dijkhoff voor extra opvang snel aan deze plek dacht. "Veertienhonderd asielzoekers op 130 bewoner, dat kan niet."

U geeft de inwoners van Oranje dan ook groot gelijk dat zij zich verzetten tegen nog meer asielzoekers: "Terecht dat de bewoners boos zijn. De verhoudingen zijn daar helemaal zoek."

Dat de woedende bewoners de auto van de staatssecretaris hebben geprobeerd tegen te houden en de weg voor de bussen met asielzoekers hebben geprobeerd te blokkeren kan volgens de meesten van u best door de beugel. Slechts een minderheid vindt het te ver gaan: "De auto van een staatssecretaris belagen kan natuurlijk gewoon niet", vindt bijna twintig procent.

'Bewoners zijn terecht boos'

De actie van Dijkhoff om de opvang van extra asielzoekers in Oranje tegen de wil van de gemeenten en de bewoners door te drukken, ondermijnt volgens ruim tachtig procent het draagvlak voor de vluchtelingenopvang. "Het verzet tegen de politiek zal alleen maar toenemen," schrijft iemand. "Ga zo door en er komt een burgeroorlog", waarschuwt een ander.

De liberale bewindsman sluit niet uit dat er nog meer gemeenten worden gedwongen noodopvang te accepteren. Een grote meerderheid was hier al bang voor: "Er is in Nederland geen democratie. Dat blijkt in Oranje."