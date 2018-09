Aanrijder Moszkowicz hoort straf dodemansrit

Nadat twee agenten hem op 8 maart 2014 wilden aanhouden voor creditcardfraude ging de dertigjarige Spencer A. er in zijn auto vandoor. Hij was toen al geboeid aan zijn linkerpols en sleurde een politieman zeker 20 meter mee.

Volgens de officier van justitie volgde hierna "een dodemansrit over de grachten van Amsterdam" waarbij voetgangers moesten wegspringen en A. een fietser omver reed. Hij botste uiteindelijk tegen de auto waarin Moszkowicz met zijn dochter zat. Moszkowicz zag de auto "met vier wielen in de lucht" in een flits op hem af vliegen. "Ik dook over mijn dochter heen. Het was alsof er een bom afging", verklaarde de voormalig advocaat.

A. zat tot december negen maanden in voorarrest.