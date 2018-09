Australiërs: vervolging Opstelten om MH17

Ook andere personen die volgens de ouders ,,nalatig’’ zijn geweest en hebben gefaald bij het uitvoeren van hun taken om passagiers in de burgerluchtvaart te beschermen, moeten worden berecht. De Australische ouders van Fatima Dyczynski hebben dit in hun verzoek geschreven.

Het ICC heeft de ontvangst hiervan bevestigd en beslist later of er een onderzoek wordt geopend of niet.

Vlucht MH17 van Malaysia Airlines werd op 17 juli vorig jaar waarschijnlijk met een raket in Oost-Oekraïne neergehaald. Daarbij kwamen alle 298 mensen aan boord om het leven, onder wie 196 Nederlanders. Het toestel was onderweg van Schiphol naar Kuala Lumpur.

Onder de 'nalatigen' vallen in de ogen van de ouders ook onder meer Luis Fronseca de Almeida, regionaal directeur van de Internationale burgerluchtvaartorganisatie (ICAO) en verschillende directeuren van de Europese luchtverkeersleidingorganisatie Eurocontrol. Onder hen is de Nederlandse luitenant generaal Jac Jansen.

Oekraïne heeft de bevoegdheid van het ICC inmiddels erkend. Daarom mag het strafhof in Den Haag verdachten van betrokkenen van oorlogsmisdaden in Oekraïne berechten.

Dinsdag presenteert de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) de resultaten van het onderzoek naar de oorzaak van de tragedie. Behalve hiernaar hebben de onderzoekers ook gekeken naar de vraag waarom er nog passagiersvliegtuigen over het oorlogsgebied vlogen.

Verder is onderzocht of de inzittenden iets van de crash hebben meegekregen. Tenslotte heeft de OVV bekeken waarom Nederlandse nabestaanden twee tot vier dagen moesten wachten op bevestiging van de Nederlandse overheid dat hun naasten aan boord waren.

Het onderzoek van de OVV gaat niet over schuldigen en aansprakelijkheid. Het strafrechtelijk onderzoek onder leiding van het Openbaar Ministerie gaat wel over de daders. Dat is nog in volle gang.