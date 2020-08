Voorman Viruswaarheid: aangifte tegen agent om mishandeling

Engel was naar eigen zeggen een confrontatie tussen de politie en de demonstranten aan het filmen toen de agent hem hardhandig bij de arm greep. De demonstranten wilden zonder mondkapjes het gebied in Rotterdam inlopen waar deze op drukke plekken juist net verplicht zijn door burgemeester Aboutaleb. De politie deelde dertig boetes uit aan betogers die niet weg wilden gaan of een mondkapje om deden.

Over het voorval tussen de agent en Engel kon de politie donderdag niets zeggen. Engel zei zelf toevallig het evenement op Facebook te hebben gezien, om er vervolgens een kijkje te nemen.

’Niet ver van Jodenster’

Engel deed tijdens de demonstratie uitspraken waar hij de nodige kritiek voor over zich heen kreeg. „De vergelijkingen met de Jodenster zijn al gemaakt en ik denk dat we er niet meer ver vandaan zitten. En we hebben heel veel Joodse mensen in onze eigen organisatie. Dit zijn niet mijn woorden, maar hún woorden. Dat klinkt heel hard, maar het is echt wat er aan de hand is”, zei hij voor de camera van RTV Rijnmond.

