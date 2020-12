Misbruikt meisje (10) bevalt van baby

Het meisje woont op een boerderij bij het dorpje Prado, niet ver van hoofdstad Bogota. Ze is opgenomen in een medisch centrum, schrijft The Daily Mail, en zal na haar ziekenhuisbezoek verder worden verzorgd door Colombiaanse instanties.

De politie vermoedt dat het jonge slachtoffer in ieder geval al vanaf haar achtste werd misbruikt. Wie daarvoor verantwoordelijk is - een 43-jarige stiefvader of een 23-jarige werker op de boerderij - moet nog duidelijk worden uit het onderzoek.

Geen geboortedatum

Het meisje heeft zelf bijna een maand voor de baby gezorgd. De precieze geboortedag is onbekend. „Veel van dit soort misbruikgevallen worden niet gemeld om een zoon, oom of grootvader in bescherming te nemen”, zegt de gouverneur. Hij roept getuigen op zich toch te melden.

Abortus is in Colombia toegestaan als het leven van de moeder gevaar loopt, er op een miskraam wordt gerekend of als de vrouw slachtoffer is van een verkrachting.