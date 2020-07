Vrouw (21) omgekomen na tinderdate met Belgische man (73)

De vrouw overleed volgens het Argentijnse persbureau Télam zaterdagavond, maar het incident kwam pas donderdag naar buiten.

Politiebronnen melden dat de twee elkaar via datingapp Tinder hadden ontmoet bij de man thuis, vijf verdiepingen hoog. De man zegt op het balkon het glas met de vrouw te hebben geheven. Toen hij even naar binnen ging, zou ze volgens de man naar beneden zijn gesprongen. Ze was ernstig gewond en kon nog amper ademen. In het ziekenhuis overleed ze.

De man is inmiddels vrijgelaten, maar nog wel verdachte. Een rapport van de autopsie van het slachtoffer moet meer duidelijkheid geven over de rol van de man. Er zijn vooralsnog geen aanwijzingen dat de twee ruzie hadden of elkaar te lijf zijn gegaan. Camerabeelden in de buurt worden opgevraagd.

Heeft u hulp nodig? Neem dan contact op met de hulp- en preventielijn ’Zelfmoord? Praat erover’. Bel 113 of kijk op www.113.nl