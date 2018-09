IMF vraagt meer van Nederland

Daarin wijst het IMF specifiek op Nederland en Duitsland als landen die genoeg ruimte hebben op hun begroting om met grotere investeringen in infrastructuur de economie vooruit te helpen. Daarbij kunnen ze profiteren van de historisch lage rente, die investeringen relatief goedkoop maakt. Ook hebben ze genoeg middelen om de invoering van verdere economische hervormingen mee te ondersteunen, vindt het fonds.

Impulsen vanuit bijvoorbeeld Duitsland en Nederland zijn volgens het IMF wenselijk, omdat de vooruitzichten voor de hele internationale economie de afgelopen tijd zijn verslechterd. Vooral in opkomende landen zijn de problemen groter dan verwacht. Door de forse daling van grondstoffenprijzen, politieke onrust en de gevolgen van sterke kredietgroei in het verleden zwakt de groei daar in 2015 voor het vijfde achtereenvolgende jaar af.

De groei in Nederland is vooralsnog wat sterker dan eerder werd verwacht. Het IMF voorspelt nu een groei van 1,8 procent in 2015, gevolgd door een plus van 1,9 procent volgend jaar. Die prognoses zijn een fractie optimistischer dan de voorspellingen die in het voorjaar werden gedaan.

Over het algemeen zijn de risico's voor de internationale economie de afgelopen tijd echter toegenomen, terwijl de groei dit jaar lager uitvalt dan in 2014. "De 'heilige graal' van robuuste en gelijk verdeelde internationale groei is nog niet gevonden", aldus de nieuwe IMF-hoofdeconoom Maurice Obstfeld.

Het IMF verwacht dat de wereldeconomie dit jaar met 3,1 procent groeit, wat het laagste niveau sinds de financiële crisis zou zijn. Voor volgend jaar wordt voorlopig een herstel verwacht, tot een plus van 3,6 procent, maar de kans op nieuwe tegenvallers is volgens het IMF toegenomen. Daardoor is ook het gevaar van een verdere stagnatie gegroeid.