Ook gehamsterd bij coffeeshops

Bij Coffeeshop Shiva aan de Koestraat in Tilburg staat buiten een hele rij mensen te wachten voordat ze naar binnen kunnen. Het portaaltje bij het bestelloket staat namelijk helemaal vol met klanten.

Christophe, een 24-jarige Belg van net over de grens, is één van hen: „In België hebben we geen coffeeshops. Dus ik kom regelmatig naar Nederland om softdrugs in te slaan. Zeker nu, want de kans is aanwezig dat alle detailhandel hier dicht gaat vanwege corona. Ik ben net al bij een andere Tilburgse coffeeshop geweest en ga er zo nog eentje bezoeken. Ik wil mijn voorraad aanvullen, zodat ik voorlopig genoeg heb, mocht het met corona helemaal uit de hand lopen.”

’Contant geld vertrouw ik niet’

Binnen is er een loket waar je met pin kunt betalen en ook een waar je met cash geld terecht kunt. Het eerste loket is continu bemand; het andere wordt haast niet gebruikt. De medewerkers dragen plastic handschoenen. Christophe daarover: „Dat is normaal niet het geval. Maar goed dat ze het doen. Contant geld vertrouw ik nu niet. Maar als het zwart geld is, moet je wel, haha.”

De Vlaming doet zijn bestelling, betaalt keurig met pin en stapt de deur uit: „Ik heb nu 15 gram. Daar kan ik wel een tijd mee vooruit. Nu ga ik snel naar huis.”

’Kwestie van hamsteren’

Bij Coffeeshop Toermalijn aan de Besterdring is het ook druk met wachtende mensen voor de deur. Een medewerker verklaart de lange rij als volgt: „Wij laten nog maar 25 mensen tegelijk toe in onze zaak. Iets drinken aan de bar of binnen blijven roken kan ook niet meer. Het is puur een kwestie van afhalen nu. Zo proberen wij ons steentje bij te dragen aan de bestrijding van het virus.”

Een klant verbaast zich niet over de extra drukte bij de coffeeshops in de stad. „Het is een kwestie van hamsteren. Niemand wil het risico lopen dat hij zonder spul komt te zitten. Ikzelf al helemaal niet. Ik zit liever zonder eten, dan zonder wiet. En zolang mijn kippen eieren leggen, hoef ik me over een gebrek aan voedsel trouwens ook geen zorgen te maken.”