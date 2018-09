Olievlekken drijven richting Nederlandse kust

Het natuurgebied 't Zwin en de Vlaamse en Nederlandse kust zouden volgens de gouverneur geen gevaar lopen voor aangespoelde olie.

De Belgische Civiele Bescherming treft voorbereidingen om de smurrie op zee op te ruimen. De geringe zeegang zou gunstig zijn voor de opruimactie. Nederland heeft een afgevaardigde gestuurd naar het coördinatiecentrum in Oostende.

De Flinterstar ligt op het ogenblik op de zandbank De Wandelaar voor de kust van Blankenberge. Door het laagtij is het schip van de Nederlandse rederij Flinter gedeeltelijk boven water gekomen. Er bestaat volgens de Belgische autoriteiten een kleine kans dat het schip in tweeën breekt. Sleepboten liggen gereed om eventueel in actie te komen.

De Belgische autoriteiten hebben besloten tot een formeel onderzoek naar de oorzaak van de aanvaring tussen de Flinterstar en de LNG-tanker Al Oraiq, varend onder de vlag van de Marshalleilanden. De aanvaring gebeurde dinsdagochtend in alle vroegte. De twaalf bemanningsleden van de Flinterstar werden allen gered. De tanker ligt met een gat in de romp van 2 meter bij 2 meter in de haven van Zeebrugge.

Het Nederlandse schip had een loods aan boord, het tankschip zelfs twee, aldus de Belgische justitie.