Amsterdam wil eind 2020 oude dieselauto weren

In totaal trekt het college van burgemeester en wethouders 4 miljoen euro uit om eigenaren van een oude dieselauto tegemoet te komen. Automobilisten kunnen een bedrag tussen de 500 en 2000 euro krijgen.

De nieuwe milieuzone, waar de gemeenteraad in december nog over moet stemmen, geldt binnen de A10. Op de snelweg mogen nog wel oude diesels rijden.

Ongeveer 8000 Amsterdammers hebben een oude dieselauto. Zij krijgen een brief thuis waarin ze over de nieuwe maatregel op de hoogte worden gebracht. Voor een aantal oude diesels geldt een uitzondering, zoals voor gehandicaptenvoertuigen, oldtimers van veertig jaar en ouder en kampeerwagens van inwoners in de milieuzone.

„De maatregel heeft het meeste effect op de plekken waar nu nog de Europese grenswaarden worden overschreden”, zegt verantwoordelijk wethouder Sharon Dijksma. „Zo roken bewoners van de Weesperstraat eind 2020 bijvoorbeeld naar verwachting jaarlijks 44 sigaretten minder mee.”

Amsterdam is de eerste gemeente die hiermee aansluit op het nieuwe landelijke systeem, waardoor gemeenten vanaf volgend jaar kunnen kiezen uit twee soorten milieuzones voor dieselauto’s ouder dan vijftien of twintig jaar. Dit moet leiden tot meer duidelijkheid voor automobilisten. Uiteindelijk wil de hoofdstad in 2030 naar een uitstootvrij en stil verkeer.