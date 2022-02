Geen explosieven aangetroffen in stilgezette trein Brabant, verdachte weer vrijgelaten

Er is niemand aangehouden. De melding over het mogelijk verdachte pakketje werd gedaan op het station in Nijmegen. Iemand die dacht dat er mogelijk een explosief werd meegenomen in de trein belde de hulpdiensten, aldus de veiligheidsregio.

Daarop werd de trein stilgezet en werden alle inzittenden gefouilleerd. De gehele trein werd doorzocht, onder meer met honden. Omdat de zoektocht niets opleverde, konden de passagiers omstreeks 19.45 uur weer instappen om hun reis te vervolgen. „Een storm in een glas water”, aldus de veiligheidsregio.

Een van de passagiers vertelde dat er geen paniek is geweest. „We schrokken wel toen we hoorden dat we onze handen omhoog moesten doen. Dat was toen de trein doorzocht moest worden. Maar dat was het. Eigenlijk was het best gezellig in onze coupé.” Volgens haar stopte de trein kort na 16.00 uur en was niet helemaal duidelijk waarom. Zij was op weg naar Venray. „We waren er dus bijna.”