Trein van Venlo naar Nijmegen stilgezet om verdachte situatie, politie ter plaatse

De hulpdiensten zijn uitgerukt naar het dorp Holthees, vlakbij de provinciegrens tussen Noord-Limburg en Noord-Brabant. Een spoorwegovergang aan de Peelweg in het dorp is dicht. Iets verderop staat een trein stil op de Maaslijn. De politie is onder meer met een arrestatieteam aanwezig, is te zien op beelden van een fotograaf.

Het is niet duidelijk hoeveel mensen er in de trein zitten. Naast veel politie zijn ook de brandweer en ambulances opgeroepen. In de regio is ook een politiehelikopter in de lucht.