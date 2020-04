Olifant Yunha overleden in Dierenpark Amersfoort

„Maandag bleek de driejarige zich opeens minder fit te voelen en meteen zijn er onderzoeken gestart. Uit een bloedtest bleek dat Yunha het herpesvirus had. Dit is een heel gevaarlijk virus dat dodelijk is voor jonge Aziatische olifanten. Ondanks dat de dierenarts en de verzorgers alles hebben geprobeerd om haar te redden, is zij vanmiddag in het bijzijn van de kudde overleden”, zo laat het dierenpark weten.

Op webcambeelden was te zien hoe de olifanten afscheid namen van Yunha, zij gingen allemaal om het dode dier heen staan. De webcams zijn nu uitgeschakeld, zodat de verzorgers Yunha uit het verblijf kunnen halen als de olifantenkudde daaraan toe is.