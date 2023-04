Dode in woning Katwijk, verdachte aangehouden

Kopieer naar clipboard

Ⓒ Regio15

KATWIJK - Een vrouw van 35 jaar oud is vrijdagochtend dood aangetroffen in een woning aan de Piet Heinlaan in Katwijk. Een 40-jarige man uit Katwijk is aangehouden. Hij werd opgepakt op het dak van een flatgebouw aan de J. Th. de Visserstraat in het dorp. De politie vermoedt dat het om een misdrijf gaat.